Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Frenkie De Jong a tout tenté pour Wijnaldum...

Publié le 6 juin 2021 à 15h15 par La rédaction

Annoncé au FC Barcelone depuis de nombreux mois, Georginio Wijnaldum devrait finalement s’engager avec le PSG. Et même Frenkie De Jong n'aurait pas réussi à empêcher l'échec des Blaugrana...

L’heure du dénouement semble approcher dans le dossier Georginio Wijnaldum. Arrivé en 2016 à Liverpool en provenance de Newcastle, le Néerlandais arrive en fin de contrat cette saison et a d’ores et déjà annoncé qu’il ne continuerait pas avec les Reds . Alors qu’il avait déjà essayé de le faire venir l’été dernier, le FC Barcelone aurait retenté sa chance dernièrement et aurait même trouvé un accord avec le joueur.

Frankie de Jong voudrait voir Georginio Wijnaldum à Barcelone