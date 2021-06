Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Ligt, Laporte... Un coup colossal tenté par Joan Laporta ?

Publié le 6 juin 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Malgré l'arrivée d'Eric Garcia, Joan Laporta voudrait recruter un nouveau défenseur central, notamment parce qu'il voudrait se débarrasser de Samuel Umtiti cet été. Pour remplir cette mission, le président du Barça aurait déjà plusieurs pistes en tête, dont Alessio Romagnoli, Matthijs de Ligt et Aymeric Laporte, et des stratégies pour boucler une opération à moindre cout.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone doit trouver le moyen de se renforcer à prix mini cet été. Arrivé au Barça il y a peu, Joan Laporta a déjà fait plusieurs bonnes affaires avant l'ouverture du mercato estival. En effet, le nouveau président catalan s'est offert les services de Sergio Agüero, d'Eric Garcia et d'Emerson Royal, et ce, pour seulement 9M€ au total. El Kun et le défenseur de Manchester City arrivent librement et gratuitement car ils sont en fin de contrat le 30 juin. Pour continuer dans sa lancée, Joan Laporta envisagerait de s'offrir Memphis Depay et Georginio Wijnaldum à 0€, mais en ce qui concerne le milieu de terrain de Liverpool le combat serait perdu car le PSG a fait une entrée en matière fracassante en formulant une offre XXL. Par ailleurs, le FC Barcelone aimerait également recruter un deuxième défenseur central, en plus d'Eric Garcia.

Matthijs de Ligt ou Aymeric Laporte pour accompagner Eric Garcia ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , Joan Laporta ne voudrait pas se contenter de l'arrivée d'Eric Garcia en défense centrale. A en croire le média espagnol, le président du Barça aurait l'intention de recruter un deuxième joueur à ce poste car il voudrait se débarrasser de Samuel Umtiti lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Joan Laporta aurait déjà identifié plusieurs catégories de cibles. D'une part, le FC Barcelone aurait deux joueurs à bas prix en tête : Alessio Romagnoli (Milan AC) et Lisandro Martinez (Ajax). D'autre part, Joan Laporta penserait également à des pistes plus couteuses et plus prestigieuses : Çağlar Söyüncü (Leicester), Matthijs de Ligt (Juventus) et Aymeric Laporte (Manchester City). Et pour obtenir gain de cause en ce qui concerne les deux derniers, la direction catalane aurait déjà monté un plan bien précis.

Miralem Pjanic et Sergi Roberto sacrifiés ?