Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le sort de Pochettino scellé par l'opération Wijnaldum ?

Publié le 6 juin 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors que Georginio Wijnaldum serait en route vers le PSG, Mauricio Pochettino ne devrait en aucun cas changer de club. Le coach argentin aurait réclamé le recrutement du Néerlandais et aurait été directement impliqué dans l'avancée de ce feuilleton.

Libre de tout contrat le 30 juin, Georginio Wijnaldum va quitter Liverpool librement et gratuitement. Conscient de la situation du milieu néerlandais, le FC Barcelone aurait tout tenté pour s'offrir ses services. Et alors qu'il était tout proche de finaliser l'opération, Joan Laporta aurait vu le PSG lui passer devant. En effet, Leonardo aurait fait une entrée en scène fracassante sur ce dossier, en formulant une offre XXL à Georginio Wijnaldum. En effet, le directeur sportif du PSG aurait proposé un énorme contrat au milieu de terrain de Liverpool. Un bail qui serait presque deux fois supérieur à l'offre du FC Barcelone. Et grâce à cette offensive, le PSG devrait rafler la mise et s'offrir les services de Georginio Wijnaldum pour les trois prochaines saisons.

Pochettino aurait joué un rôle clé pour Wijnaldum

Ce dimanche, Paris Fans a dévoilé les chiffres de l'opération Wijnaldum. A en croire le média français, Leonardo aurait soumis une offre de 7,5M€ bruts, plus prime, à Georginio Wijnaldum pour un engagement de trois ans. Une somme particulièrement élevée, mais qui répondrait à une demande explicite de Mauricio Pochettino. Arrivé sur le banc du PSG cet hiver, le coach argentin aurait demandé expressément à sa direction de recruter Georginio Wijnaldum cet été. Une demande qui aurait été bien reçu de la part de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, puisqu'ils seraient en passe de boucler la signature du Néerlandais. Et grâce à l'arrivée de Georginio Wijnaldum, la situation de Mauricio Pochettino, qui est annoncé partant du côté de Tottenham, devrait s'apaiser.

Pochettino parti pour rester grâce à Wijnaldum ?

Sur son compte Twitter , Fabrizio Romano a confirmé la tendance concernant le cas Pochettino. A en croire le journaliste de Sky Sport et du Guardian , le coach du PSG ne devrait en aucun cas faire ses valises cet été. Malgré des discussions entre l'Argentin et Tottenham, le PSG camperait sur ses positions et serait déterminé à conserver son entraineur. D'autant que Mauricio Pochettino aurait joué un grand rôle dans le feuilleton Wijnaldum. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano, le technicien du PSG aurait été directement impliqué dans les dessous de l'opération. D'ailleurs, Mauricio Pochettino aurait appelé plusieurs fois Georginio Wijnaldum et l'aurait rencontré en 2016 lorsque l'Argentin voulait attirer le joueur vers Tottenham.