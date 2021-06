Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les chiffres de l'opération Wijnaldum enfin révélés !

Publié le 6 juin 2021 à 16h45 par A.D.

Grâce à une offre largement supérieure à celle du FC Barcelone, le PSG aurait bouclé l'arrivée de Georginio Wijnaldum. Pour convaincre le milieu de terrain de Liverpool, Leonardo aurait proposé un contrat de trois ans d'environ 7,5M€ bruts annuels.

En fin de contrat le 30 juin avec Liverpool, Georginio Wijnaldum aurait snobé le Barça pour rejoindre le PSG. Pour passer devant le club catalan, Leonardo aurait formulé une offre XXL à l'international néerlandais. En effet, le directeur sportif du PSG aurait fait une proposition presque deux fois supérieure à celle du Barça pour Georginio Wijnaldum.

Un contrat de 7,5M€ attendrait Wijnaldum au PSG