Mercato - PSG : Wijnaldum, Donnarumma… Leonardo a ruiné les plans du FC Barcelone !

Publié le 6 juin 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 6 juin 2021 à 19h40

Alors que le PSG était en concurrence avec le FC Barcelone dans plusieurs dossiers, il semblerait que le club de la capitale ait pris l’avantage dans chacun d’entre-eux.

Après une saison en-dessous des attentes, avec notamment la perte du titre de champion de France, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de cette fenêtre estivale des transferts pour renforcer considérablement soin effectif et combler ses lacunes. Dans cette optique, le club de la capitale pourrait dépenser de grosse sommes sur certains joueurs, à l’image d’Eduardo Camavinga ou d’Achraf Hakimi. Mais dans le même temps, le PSG et son directeur sportif Leonardo seraient à l’affut d’opportunités sur le marché afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino à moindre coût. Et c’est dans cette perspective que les noms de Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma sont liés aux pensionnaires du Parc des Princes ces dernières jours.

Le PSG chipe Georginio Wijnaldum au FC Barcelone !

Plus encore, il se pourrait que la venue du premier cité soit déjà actée ! En fin de contrat le 30 juin prochain à Liverpool, l’international néerlandais semblait prendre la direction du FC Barcelone, club vers lequel il était envoyé avec insistance depuis maintenant plusieurs semaines. Seulement voilà, le PSG serait arrivé dans le dossier ces dernières heures et aurait réussi à totalement retourné la situation. En effet, le journaliste de Sky Sport Matteo Moretto a indiqué ce samedi soir que Georginio Wijnaldum allait échapper au FC Barcelone et finalement rejoindre le PSG. Une information qu’il a appuyée ce dimanche matin, avant que Fabrizio Romano annonce qu’il aurait décidé de rejoindre la capitale française, club avec lequel il signera un contrat courant jusqu’en 2024. Cette tendance a par la suite été confirmée par FootMercato , la presse néerlandaise ainsi que par RMC Sport . Georginio Wijnaldum devrait donc être la première recrue estivale du PSG, qui serait donc parvenu à le chiper au nez et à la barbe du FC Barcelone.

Paris accélère maintenant pour Gianluigi Donnarumma !