Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi fait une énorme annonce pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 6 juin 2021 à 21h15 par H.G. mis à jour le 6 juin 2021 à 21h20

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, Nasser Al-Khelaïfi assure que l’international français ne quittera pas le club de la capitale cet été.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. En effet, l’international français sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2022 n’a toujours pas prolongé son bail et pourrait donc s’en aller libre dans un an. Cela aurait de quoi attirer l’attention du Real Madrid, prêt à mener une offensive pour le recruter dès cet été tant le PSG n’est pas en position de force dans le dossier. Seulement voilà, Nasser Al-Khelaïfi n’entend clairement pas la chose de cette oreille. En effet, dans un entretien accordé à L’Equipe , le président du club de la capitale s’est montré catégorique en affirmant que Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG, ni cet été ni dans un an librement.

« On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre »