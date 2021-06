Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi met les choses au clair pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 6 juin 2021 à 22h10 par H.G. mis à jour le 6 juin 2021 à 22h13

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino a fait l’objet de nombreuses spéculations dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à couper court à toutes les rumeurs sur le sujet.

L’avenir de Mauricio Pochettino a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers jours. En effet, de nombreuses informations parues dans la presse ont indiqué que l’entraîneur argentin arrivé en janvier denier en lieu et place de Thomas Tuchel souhaitait déjà s’en aller, déçu par la gestion interne du PSG. De plus, il a également été avancé qu’il entretiendrait une relation conflictuelle avec Leonardo, chose qui l’aurait poussé à vouloir effectuer son grand retour à Tottenham. Seulement voilà, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre les choses au clair et écarter tout possible départ de Mauricio Pochettino.

« Des gens essaient de nous perturber »