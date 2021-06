Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi met un terme au feuilleton Mbappé !

Publié le 7 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’il soit toujours lié au Real Madrid sur le marché des transferts, Kylian Mbappé sera un joueur du PSG la saison prochaine d’après Nasser Al-Khelaïfi qui assure que le club ne le vendra jamais.

Contrairement à Neymar qui a pour sa part prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé n’a toujours pas scellé son avenir à Paris alors que son engagement envers le club de la capitale prendra fin à l’été 2022 si la situation restait inchangée. Ces incertitudes qui règnent autour de l’attaquant du PSG permettent au Real Madrid de rester confiant quant à un transfert de Mbappé à la Casa Blanca, alors que Karim Benzema l’a incité à deux reprises de le rejoindre au Real Madrid ces derniers temps. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi n’y est pas allé par quatre chemins en ce qui concerne le cas Kylian Mbappé qui va selon lui rester au PSG.

« Kylian va rester à Paris »