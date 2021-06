Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, le verdict est tombé pour Pochettino !

Publié le 7 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que son avenir semble s’écrire en pointillés au PSG en raison d’un potentiel retour à Tottenham, Mauricio Pochettino va rester à Paris selon son président Nasser Al-Khelaïfi.

Annoncé du côté du Real Madrid avant que Carlo Ancelotti ne soit nommé entraîneur ou encore de Tottenham alors que le président Daniel Levy cherche un successeur à José Mourinho, Ryan Mason assurant l’intérim sur le banc de Spurs , Carlo Ancelotti reste emmuré dans son silence. De quoi permettre aux différents médias d’ajouter de l’huile sur le feu. Cependant, dans la lignée de la déclaration de Leonardo, directeur sportif du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est lui aussi attardé sur le dossier Pochettino et sur les rumeurs envoyant l’entraîneur du Paris Saint-Germain à Tottenham. Et du point de vue du président du PSG, il n’y a pas de place au doute concernant le cas Pochettino qui n’en est pas un.

« Il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach »