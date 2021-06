Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie se précise pour Miralem Pjanic !

Publié le 7 juin 2021 à 7h30 par La rédaction

Indésirable du côté du FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait bien rebondir en Angleterre où les positions semblent se rapprocher avec le club d'Everton.

Formé à Metz et passé par Lyon avant d'exploser à la Juventus, Miralem Pjanic n'aura tout de même pas réussi à franchir le cap du FC Barcelone. Arrivé l'été dernier en provenance d'Italie, le milieu de 31 ans n'a pas su s'imposer dans le collectif de Ronald Koeman et son aventure au Barça ressemble à un flop. En quête d'un nouveau départ, le Bosnien pourrait rapidement quitter la Catalogne, preuve en est le fait qu'il a été proposé au PSG et à Chelsea comme le10sport.com vous l'a révélé.

Everton porche de recruter Pjanic ?