Mercato - PSG : Voilà le premier gros coup de l’été pour Leonardo !

Publié le 7 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé du côté du FC Barcelone alors qu’il arrive en fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum va finalement venir se relancer au PSG qui est sur le point de l’attirer gratuitement.

En plus de Sergio Ramos (Real Madrid) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC), deux éléments qui arrivent en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, le PSG vise également un autre coup gratuit sur le marché des transferts : Georginio Wijnaldum (30 ans). Le milieu de terrain néerlandais est sur le point de quitter Liverpool libre, et alors que le FC Barcelone semblait bien parti pour rafler la mise ces derniers jours, le PSG a totalement rabattu les cartes dans ce dossier.

Wijnaldum débarque au PSG

Comme l’a confirmé Sky Sports dimanche, le PSG est désormais le grand favori pour obtenir la signature de Georginio Wijnaldum. Leonardo a dépassé le FC Barcelone in-extremis ces derniers jours dans ce feuilleton, et notamment grâce à une offre bien supérieure à celle du club catalan sur le plan financier. Le PSG semble donc bien parti pour boucler son premier gros coup de l’été avec le milieu de terrain de Liverpool…