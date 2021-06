Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un renfort colossal se précise en attaque !

Publié le 7 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Désireux de conserver Moise Kean qui a réalisé une très bonne saison en prêt avec le PSG, Leonardo semble idéalement positionné pour recruter le buteur italien.

De quoi sera fait l’avenir de Moise Kean, alors que le buteur italien d’Everton a retrouvé son meilleur niveau cette saison en prêt du côté du PSG ? La Juventus Turin est annoncée sur les rangs et envisagerait de rapatrier son ancienne pépite. Toutefois, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le 22 mars derniers, Kean privilégie un avenir au PSG. Et Leonardo semble d’ailleurs en position de force dans ce dossier…

La Juventus aurait abandonné Kean