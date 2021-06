Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied d’une grande star…

Publié le 7 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, Karim Benzema a pris position concernant l’avenir de l’attaquant français du PSG et indique qu’il serait le bienvenu au sein du Real Madrid.

Finalement sélectionné pour disputer l’Euro après six ans d’absence en équipe de France, Karim Benzema va donc enfin être associé à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Un duo avec l’attaquant du PSG que beaucoup d’observateurs attendent au tournant, d’autant que Mbappé est annoncé avec insistance dans le collimateur du Real Madrid, le club de Benzema. Et ce dernier lui a d’ailleurs fait passer un message fort dimanche dans un entretien accordé à Marca.

« Il serait le bienvenu au Real Madrid »