Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse confidence du clan Allegri sur la succession de Zidane !

Publié le 6 juin 2021 à 16h00 par D.M.

Massimiliano Allegri était bien courtisé par le Real Madrid pour succéder à Zinédine Zidane sur le banc espagnol comme l'a indiqué son mentor Giovanni Galeone. Mais finalement, l'entraîneur italien a pris la décision de rejoindre la Juventus.

Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Zinédine Zidane. Pour remplacer l’entraîneur français, Florentino Perez a décidé de miser sur Carlo Ancelotti, en poste la saison dernière à Everton et qui avait déjà dirigé l’équipe première entre 2013 et 2015. Mais avant lui, le Real Madrid aurait sondé plusieurs techniciens à l’instar d’Antonio Conte ou encore de Massimiliano Allegri. Et ce dernier ne restait pas insensible à la proposition espagnole.

« Si la Juve n'avait pas appelé, il serait à Madrid maintenant »