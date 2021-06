Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace XXL se précise pour Leonardo dans ce dossier brûlant !

Publié le 6 juin 2021 à 7h45 par A.D.

Sur le départ au Milan AC, Gianluigi Donnarumma serait suivi de près par le PSG, le FC Barcelone et la Juventus. Pour prendre les devants sur ce dossier, les Bianconeri seraient déjà passés à l'action et seraient en bonne posture pour rafler la mise. Toutefois, le club emmené par Massimiliano Allegri avancerait ses pions prudemment car la situation de Wojciech Szczęsny serait encore loin d'être réglée.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma sait déjà qu'il ne foulera plus la pelouse du San Siro la saison prochaine. En effet, le gardien italien va quitter les Rossoneri librement et gratuitement pour rejoindre un tout nouveau club cet été. Reste à savoir lequel. Alarmé par la situation de Gianluigi Donnarumma, le PSG, le FC Barcelone et la Juventus se disputeraient son recrutement. Et pour battre la concurrence de Leonardo et de Joan Laporta, Massimiliano Allegri aurait déjà lancé les grandes manoeuvres.

La Juve avance prudemment, mais reste en bonne position pour Donnarumma

D'après les indiscrétions de Paolo Paganini, divulguées sur son compte Twitter , la Juventus avancerait ses pions prudemment pour Gianluigi Donnarumma. A en croire le journaliste de Rai Sport , Massimiliano Allegri agirait de la sorte car le cas de Wojciech Szczęsny serait encore loin d'être réglé. En effet, la Juve serait contrainte de vendre son gardien polonais et ne compterait pas le brader, et ce pour pouvoir faire une plus-value sur son transfert. Malgré tout, la Juventus resterait devant le FC Barcelone dans le dossier Donnarumma.