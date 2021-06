Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour Moise Kean !

Publié le 6 juin 2021 à 11h15 par A.C.

Le dossier Moise Kean pourrait véritablement basculer en faveur du Paris Saint-Germain, où Leonardo souhaiterait le garder.

Prêté par Everton l’été dernier, Moise Kean s’est totalement relancé au Paris Saint-Germain. Ses prestations semblent avoir convaincu Leonardo, qui négocierait avec les Toffees pour essayer de garder l’attaquant italien. Car aucune option d’achat n’a été insérée dans son prêt et si un transfert sec a longtemps été évoqué, le PSG pourrait bien passer par un nouveau prêt. Mais Kean est également suivi par la Juventus, son club formateur, qui tente de le récupérer depuis plusieurs mois.

Kean plus vraiment une priorité pour la Juve