Mercato - PSG : La grande annonce de Moise Kean sur son avenir !

Publié le 30 mai 2021 à 9h45 par T.M.

A quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, l’avenir de Moise Kean reste toujours indécis. Mais la volonté de l’Italien est pourtant très claire.

Cette saison, le PSG a accueilli Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton. Une belle opération étant donné l’excellente saison de l’Italien. De quoi d’ailleurs convaincre Leonardo et la direction parisienne de conserver le client de Mino Raiola. Toutefois, pour cela, il faut négocier avec Everton, ce qui ne s’annonce pas simple étant donné les grandes demandes des Toffees. Néanmoins, au PSG, on semble décidé à conserver Kean et Leonardo peut compter sur un grand avantage : la volonté du joueur.

Kean veut rester !

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Moise Kean souhaite rester au PSG. Un désir que l’attaquant italien aurait d’ailleurs clairement exprimé devant Leonardo. En effet, selon les informations de Saber Desfarges, le directeur sportif parisien aurait dernièrement rencontré Mino Raiola pour parler du mercato. Une rencontre lors de laquelle Moise Kean aurait alors débarqué afin de confirmer son souhait de rester au PSG. Reste maintenant à trouver un accord avec Everton.