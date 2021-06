Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo très mal placé dans ce dossier à 40M€ ?

Publié le 6 juin 2021 à 10h10 par A.C.

Comme souvent par le passé, Leonardo pourrait se tourner vers la Serie A, pour renforcer le Paris Saint-Germain. Mais cela ne devrait pas être si simple en ce qui concerne Manuel Locatelli.

La filière italienne a souvent réussi au Paris Saint-Germain, avec notamment un joueur comme Marco Verratti, arrivé très jeune et désormais pilier central de l’équipe. La nouvelle piste de Leonardo concernerait encore un milieu, puisqu’il s’agirait de Manuel Locatelli, explosé au Milan AC et désormais maitre à jouer de Sassuolo. Dans un entretien accordé à L’Équipe , il avait d’ailleurs ouvert la porte à une arrivée au PSG. « Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir, ça donne évidemment envie » a déclaré Locatelli. « Le PSG ? C’est au même niveau que les autres, c’est le top mondial ! Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde ». En Italie, on assure d’ailleurs que le PSG ne devrait pas tarder à passer à l’action.

Locatelli toujours plus proche de la Juve