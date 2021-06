Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler une double opération avec Raiola !

Publié le 7 juin 2021 à 20h45 par Th.B.

Pourtant pas dans le besoin au poste de gardien de but, Leonardo chercherait à trouver un accord avec le clan Gianluigi Donnarumma, mais aussi avec Moise Kean pour son transfert définitif. Une rencontre aurait été organisée.

À l’approche du mercato estival, Leonardo travaillerait déjà sur de nombreux dossiers et jouerait même sur plusieurs tableaux. Outre les pistes Achraf Hakimi, Theo Hernandez, Eduardo Camavinga ou encore Georginio Wijnaldum pour qui l’officialisation d’une arrivée ne serait plus qu’une question d’heures, le directeur sportif du PSG aimerait également définitivement s’attacher les services de Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton jusqu’au 30 juin, ainsi qu’attirer gratuitement Gianluigi Donnarumma. Et en ce qui concerne ces deux dossiers, Leonardo se serait entretenu avec l’agent Mino Raiola.

Leonardo aurait rencontré Raiola pour Donnarumma et Kean