Mercato - PSG : Moise Kean affiche une grosse volonté pour son avenir !

Publié le 7 juin 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que son prêt au PSG est arrivé à expiration, Moise Kean serait parti en vacances avec une idée précise en tête : rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Après une saison pleine au PSG où il avait débarqué en toute fin du mercato estival sous la forme d’un prêt, Moise Kean s’est bien acclimaté à Paris et au club de la capitale où il a inscrit 13 buts en Ligue 1 et a trouvé le chemin des filets à 3 reprises en Ligue des champions. L’international italien de 21 ans ne semble pas vouloir revenir à Everton et espérerait donc poursuivre son aventure parisienne bien que son prêt soit arrivé à expiration. Pour ce faire, Leonardo qui aimerait à tout prix le conserver, discuterait avec son agent Mino Raiola dans l’optique de s’entendre pour rempiler au moins pour la saison prochaine. Dans la tête de Kean, tout serait clair.

Kean ne veut que le PSG et entamer la reprise avec le club