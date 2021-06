Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta garde une idée en tête pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 8 juin 2021 à 10h00 par La rédaction

Si le FC Barcelone voudrait conserver Ousmane Dembélé en le prolongeant, Joan Laporta n'exclurait pas l'idée de s'en séparer si son départ est bénéfique pour toutes les parties.

Ayant besoin de quelques joueurs pour épauler Lionel Messi la saison prochaine, Joan Laporta aurait fait de la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé un dossier très important. L’ailier de 24 ans a eu un rendement positif lors du dernier exercice puisqu’il a été épargné par les blessures. Néanmoins, son bail expire en juin 2022 et pour le moment, il ne l’a pas allongé. Les négociations seraient sur le point de débuter puisque des premiers contacts auraient été établis entre l’agent de l’international tricolore et le FC Barcelone. Une rencontre serait même prévue pour la semaine prochaine. Néanmoins, le président du Barça n’écarterait pas une autre alternative pour l’avenir du joueur.

Le Barça n’exclut pas de se séparer de Dembélé