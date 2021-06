Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le projet de Laporta validé… par Pep Guardiola !

Publié le 8 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Elu président du FC Barcelone en début d’année, Joan Laporta est en train de mettre en place son projet. Et cela plait visiblement à Pep Guardiola.

Le nouveau visage du FC Barcelone est en train de se dessiner. Avec Joan Laporta à sa tête, le club catalan repart sur un nouveau projet et c’est bien Ronald Koeman qui sera aux commandes. En effet, le Néerlandais a été confirmé à son poste d’entraîneur et il peut désormais préparer tranquillement la prochaine saison, pour laquelle il a déjà enregistré deux renforts en la personne d’Eric Garcia et Sergio Agüero, tous les deux arrivés libres de Manchester City.

« Une bonne nouvelle que Koeman continue au Barça »