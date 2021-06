Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue estivale prévient clairement Koeman !

Publié le 6 juin 2021 à 15h00 par La rédaction

De retour au FC Barcelone après un passage à Manchester City, Eric Garcia a fait part de son bonheur, mais a aussi évoqué ses objectifs avec le club catalan.

Pour se renforcer, le FC Barcelone n’a pas hésité à piocher à Manchester City. En fin de contrat avec le club anglais, Sergio Agüero et Eric Garcia ont décidé de ne pas étirer leur bail et de rejoindre le club catalan. Pour le défenseur central, c’est un retour aux sources puisqu’il a été formé à la Masia avant de rejoindre l’Angleterre. Présenté à la presse cette semaine, Eric Garcia est revenu sur son retour au FC Barcelone lors d’un entretien accordé au média du club.

« Je veux jouer le plus de matches possibles »