Mercato - Real Madrid : Le Real règle ses comptes avec Zinedine Zidane !

Publié le 8 juin 2021 à 4h45 par T.M.

En quittant le Real Madrid, Zinedine Zidane a dit ce qu’il avait sur le coeur. Suite à cela, la Casa Blanca a souhaité répondre.

Au Real Madrid, Zinedine Zidane ne pouvait plus continuer comme ça et a ainsi préféré s’arrêter là. Alors qu’il avait encore un an de contrat, le Français a quitté son poste d’entraîneur. Et à l’occasion d’une lettre ouverte accordée à AS , Zidane s’était expliqué, visant notamment la direction du Real Madrid, lâchant : « Je pars car je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne me donne plus le soutien pour construire quelque chose à moyen et long terme. Je connais le football et l’exigence d’un club comme Madrid, je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois partir. Mais ici, on a oublié une chose très importante, on a oublié tout ce que j’ai construit ».

C’est la guerre entre le Real et Zidane ?