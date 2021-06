Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme révélation à 10M€ sur le départ de Zidane !

Fatigué de sa saison au Real Madrid, Zinedine Zidane a dit stop. Le Français a ainsi fait ses valises et Florentino Pérez aurait malgré tout fait un cadeau à son ancien entraîneur.

Le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid suscite toujours autant de réactions. Le 31 mai dernier, le Français publiait une lettre ouverte dans le quotidien espagnol As . L'ancien entraîneur madrilène y expliquait les raisons de son départ en pointant du doigt le manque de confiance du club : « Je pars car je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne me donne plus le soutien pour construire quelque chose à moyen et long terme. » Des déclarations que la direction madrilène a peu appréciées, compte tenu d'un précédent accord qu'elle avait avec Zidane.

Une clause à 10M€