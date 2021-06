Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre préparé par le Qatar ? La réponse !

Publié le 8 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Alors qu’il est souvent question d’un possible départ des Qataris du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a souhaité être très clair à ce sujet.

Depuis 2011, QSI est à la tête du PSG. Grâce à la puissance financière des Qataris, le club de la capitale est ainsi devenu l’un des plus grands clubs en Europe, mais également une vitrine pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Alors que cet événement se rapproche, il est de plus en plus question d’un possible désengagement du Qatar au PSG. Faut-il alors craindre cet énorme coup de tonnerre du côté du Parc des Princes ?

« On est là pour longtemps »