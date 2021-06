Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha s'active pour attirer... Luis Campos !

Publié le 7 juin 2021 à 10h15 par A.M.

Alors que la situation de Leonardo semble de plus en plus périlleuse au PSG, du côté de Doha, on s'activerait déjà pour sa succession. Dans cette optique, des premiers contacts ont été initiés avec Luis Campos.

Concentré sur le mercato afin de renforcer l'effectif du PSG, Leonardo aurait les oreilles qui sifflent. Et pour cause, du côté de Doha, les doutes seraient de plus en plus en nombreux concernant le directeur sportif brésilien, qui ne ferait plus l'unanimité au sein de l'état-major du club de la capitale, comme le relate Le Parisien . Dans les colonnes de L'Equipe , Nasser Al-Khelaïfi a toutefois tenu à calmer les choses dans ce dossier : « Leo a fait un travail fantastique depuis deux ans, malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait (...) Il aime le club et il a initié le projet avec nous. J’ai beaucoup de chance d’avoir un directeur sportif comme lui ».

Le PSG contacte Campos