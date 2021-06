Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d'Al-Khelaïfi sur le feuilleton Neymar !

Publié le 7 juin 2021 à 10h45 par A.D.

Avant de parapher un nouveau bail avec le PSG, Neymar était annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Interrogé sur ce feuilleton, Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, a lâché toutes ses vérités.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar aurait pu faire son retour au FC Barcelone à plusieurs reprises. En effet, lors des dernières fenêtres de transferts estivales, le nom du Brésilien n'a eu de cesse d'être lié au Barça. Et alors qu'il vient de signer un tout nouveau contrat avec le PSG, Neymar a écarté totalement l'idée d'un rapatriement au FC Barcelone, du moins pour cet été. Interrogé par L'Equipe sur le feuilleton Neymar, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à faire passer un message clair.

«Le Barça a toujours voulu récupérer Neymar, mais...»