Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé aurait joué un terrible tour à Laporta !

Publié le 7 juin 2021 à 9h30 par A.D.

Alors qu'Ousmane Dembélé sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le FC Barcelone souhaiterait le prolonger cet été ou le vendre, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement. Toutefois, Ousmane Dembélé aurait peut-être déjà signé un pré-contrat avec la Juventus.

Arrivé à l'été 2017 pour faire oublier le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembélé est loin d'avoir rempli sa mission. Peu épargné par les pépins physiques, le champion du monde français a vécu des débuts plus que difficiles en Catalogne. Toutefois, il a sorti la tête de l'eau cette saison et semble avoir laissé derrière lui tous ses problèmes physiques. Malheureusement pour le Barça, il pourrait ne pas profiter longtemps de la forme étincelante d'Ousmane Dembélé. En fin de contrat le 30 juin 2022, l'ancien du Borussia Dortmund pourrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Et pour ne pas arranger les affaires du FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait très proche de la Juventus.

Un pré-contrat entre Ousmane Dembélé et la Juventus ?