Mercato - Barcelone : Laporta a dressé son plan de vol pour Ansu Fati !

Publié le 7 juin 2021 à 1h30 par A.D.

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2022, Ansu Fati est en discussion avec sa direction pour prolonger depuis de longues semaines. Si le Barça ne serait pas pressé d'en finir, la prolongation d'Ansu Fati resterait essentielle pour le club et Joan Laporta serait très optimiste quant à l'issue de ce dossier.

Gravement blessé au genou, Ansu Fati a déjà manqué plusieurs mois avec le FC Barcelone et fait le maximum pour se rétablir et revenir la saison prochaine. En attendant de faire son grand retour sur les terrains, la pépite de 18 ans serait en discussion avec sa direction pour étendre son bail, qui court jusqu'au 30 juin 2022. Et alors qu'il prendrait son temps pour ce dossier, le Barça serait convaincu de pouvoir renouveler le contrat d'Ansu Fati.

La prolongation d'Ansu Fati retardée, mais...