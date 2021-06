Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a une occasion à saisir dans ce dossier chaud !

Publié le 6 juin 2021 à 23h00 par La rédaction

Le FC Barcelone souhaiterait dès cet été se renforcer dans le secteur défensif. Pour cela, après la venue d’Eric Garcia, le club catalan prévoit de concurrencer Jordi Alba, et surveille de près le dossier José Gayà.

Le FC Barcelone a connu une nouvelle saison compliquée, et il devrait être actif cet été sur le marché des transferts. Après avoir récupéré Eric Garcia, Joan Laporta voudrait encore renforcer le secteur défensif catalan. Si certaines rumeurs ont tourné autour de Matthijs de Ligt notamment, le FC Barcelone serait aussi concentré sur le poste de latéral gauche, et aimerait grandement préparer l’après Jordi Alba. Pour cela, Joan Laporta et sa direction surveilleraient déjà le cas José Gayà.

Barcelone surveille de près le dossier Gayà