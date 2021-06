Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Jordi Alba sur son avenir !

Publié le 3 juin 2021 à 1h00 par T.M.

Alors que le nom de Jordi Alba revient parmi les possibles partants au FC Barcelone, le latéral espagnol a été clair à propos de ses intentions.

Souhaitant entamer un nouveau chapitre au FC Barcelone, Joan Laporta souhaite réaliser de grosses économies étant donné la situation financière du club catalan. Ainsi, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, il sera demandé à certains cadres de l’effectif de Ronald Koeman de baisser leur salaire, sans quoi ils seront invités à aller voir ailleurs. Cela vaudrait ainsi notamment pour Jordi Alba. Important dans le système du Barça, l’Espagnol sait donc quoi faire s’il veut rester chez les Blaugrana, ce qu’il semble déterminé à faire.

« Rester à Barcelone pour la vie »