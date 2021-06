Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Laporta avec ce successeur de Jordi Alba !

Publié le 6 juin 2021 à 21h00 par La rédaction

Le FC Barcelone et son président Joan Laporta souhaitent renforcer le club catalan sur plusieurs postes dès cet été, et notamment celui de latéral gauche. Le nom de José Gayà revient à plusieurs reprises, et le dossier pourrait vite s’accélérer.

Après une saison difficile, le FC Barcelone doit penser à l’avenir, et pour cela, son président Joan Laporta devrait dès cet été être très actif sur le marché des transferts. L’objectif est de renforcer un effectif qui possède beaucoup de manques à plusieurs postes. Joan Laporta a notamment ciblé le secteur défensif, car si la venue d’Eric Garcia en défense centrale est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, ce n’est sûrement pas la dernière. En effet, le poste de latéral gauche pourrait être ciblé par la direction barcelonaise, qui mettrait en concurrence Jordi Alba avec un joueur de Valence.

L’avenir de Gayà à Valence est de plus en plus flou