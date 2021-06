Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Wijnaldum, quelle doit-être la priorité de Leonardo ?

Publié le 7 juin 2021 à 16h01 par La rédaction

Alors que le PSG serait sur le point de boucler la venue de Georginio Wijnaldum, cette arrivée pourrait n’être que la première d’une longue série côté parisien au cours de cette fenêtre estivale des transferts.

Le Paris Saint-Germain tient vraisemblablement sa première recrue du mercato estival 2021 en la personne de Georginio Wijnaldum ! Promis au FC Barcelone depuis des semaines, le milieu de terrain en fin de contrat le 30 juin prochain à Liverpool devrait effectivement rallier la Ville Lumière. Comme annoncé par Matteo Moretto, Fabrizio Romano ou encore RMC Sport, l’international néerlandais a trouvé un accord avec le PSG pour un contrat courant jusqu’en 2024. Leonardo aurait donc réussi à le chiper au Barça, et ce en doublant quasiment son salaire par rapport à la proposition que lui formulait le club catalan. Désormais, les Blaugrana considéreraient que le dossier est perdu pour eux, et l’agent de Georginio Wijnaldum serait justement présent à Paris pour finaliser l’arrivée de son client au PSG selon Mundo Deportivo .

Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma… Leonardo est sur tous les fronts !