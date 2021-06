Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a la voie totalement libre pour ce joueur de Simeone !

Publié le 7 juin 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En quête d'un nouveau milieu de terrain pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Saul Niguez. Et cela tombe plutôt bien, puisque le joueur et l'Atlético estimeraient que cet été est le moment opportun pour se séparer. Alors que le Bayern, Chelsea, Manchester United et la Juventus seraient également sur les traces de Saul Niguez, le directeur sportif du PSG aurait pour le moment le champ libre sur ce dossier car aucun club n'aurait formulé d'offre pour le moment.

Malgré les arrivées de Danilo Pereira et de Rafinha l'été dernier, Leonardo ne serait pas rassasié au milieu de terrain. En effet, le directeur sportif du PSG voudrait encore et toujours renforcer l'entre jeu du club. Pour se faire, Leonardo aurait déjà identifié plusieurs cibles et notamment Georginio Wijnaldum. Alors que le pensionnaire de Liverpool était promis au FC Barcelone, le directeur sportif du PSG aurait réalisé un énorme retournement de situation grâce à son offre de près de 7,5M€ selon Paris Fans . Si Georginio Wijnaldum serait désormais destiné à rejoindre le club de la capitale, Leonardo n'aurait pas pour autant stoppé sa quête de milieux de terrain. En effet, le directeur sportif du PSG aurait également d'autres pistes en tête pour étoffer le groupe de Mauricio Pochettino, et notamment celle menant à Saul Niguez.

Saul Niguez et l'Atlético voudraient se quitter

Selon les informations de Marca , divulguées ce lundi, le PSG serait bien sur les traces de Saul Niguez. D'ailleurs, Leonardo pourrait avoir une grosse ouverture sur ce dossier lors du prochain mercato estival. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'Atlético, Saul Niguez aurait décidé de ne pas honorer son contrat jusqu'au bout. En effet, le milieu espagnol estimerait qu'il a fait son temps chez les Colchoneros et qu'il doit donner une toute nouvelle trajectoire à sa carrière après avoir disputé huit saisons au plus haut niveau à Madrid. De leur côté, Diego Simeone et la direction de l'Atlético verraient les choses de la même manière et penseraient qu'il est temps pour Saul Niguez d'aller voir ailleurs cet été. Toutefois, les Colchoneros ne seraient pas prêts à le céder à n'importe quel prix. Et c'est là que le départ de Saul Niguez pour bloquer.

Aucun offre pour Saul Niguez malgré la concurrence XXL ?