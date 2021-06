Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour ce joueur de Simeone !

Publié le 7 juin 2021 à 0h30 par A.D.

Très performant sous les couleurs de l'Atlético, Saul Niguez aurait tapé dans l'oeil du PSG et du Bayern. Interrogé sur la possibilité d'assumer le transfert du milieu des Colchoneros cet été, Karl-Heinz Rummenigge a répondu par la négative.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'Atlético, Saul Niguez aurait alarmé Leonardo. En quête de renfort au milieu de terrain, le directeur sportif du PSG verrait d'un bon oeil une arrivée du protégé de Diego Simeone. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier, et devrait notamment se méfier du Bayern. Mais heureusement pour Leonardo et le PSG, le club emmené par Julian Nagelsmann n'aurait pas les ressources nécessaires pour boucler une telle opération.

Rummenigge ferme la porte à Saul Niguez

Selon Jonas Austermann, Karl-Heinz Rummenigge aurait été interrogé sur la possibilité de recruter un joueur tel que Saul Niguez cet été. Et à en croire le journaliste de TZ , le président du conseil d'administration du Bayern aurait répondu par la négative, en pointant son pouce vers le bas. De cette manière, Karl-Heinz Rummenigge fait clairement comprendre que le club bavarois n'a pas les moyens de s'offrir un joueur au prix de Saul Niguez lors du prochain mercato estival. D'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , l'Atlético de Diego Simeone exigerait environ 70M€ pour le transfert de son numéro 8.