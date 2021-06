Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a trouvé son plan B après Wijnaldum !

Publié le 7 juin 2021 à 15h15 par La rédaction

Georginio Wijnaldum devrait choisir le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone étudierait du coup déjà sur une autre alternative pour son milieu avec Fabián Ruiz, également pisté par Leonardo.

Fabián Ruiz est au cœur d'une nouvelle bataille entre le PSG et le Barça. Alors que Georginio Wijnaldum serait sur le point de s'engager à Paris au détriment de Barcelone, les Blaugrana lorgneraient sur l'Espagnol de Naples pour renforcer leur milieu de terrain. L'international de la Roja (12 sélections) qui va disputer l'Euro, est également dans les plans de Leonardo. Début mai, le Corriere dello Sport annonçait que le directeur sportif parisien suivait de près la situation du Napolitain.

Barcelone songe à Fabian Ruiz