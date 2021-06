Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce du très lourd pour cet été !

Publié le 7 juin 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Interrogé sur le recrutement à venir du PSG lors du mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi confirme les ambitions du club de la capitale sur un marché des transferts qui s'annonce très animé du côté parisien.

L'été s'annonce très chaud pour le PSG. Et pour cause, ce mercato estival revêt un enjeu majeur pour le club de la capitale. En effet, ce marché se situe à un carrefour important pour QSI. Le PSG doit faire oublier la perte de son titre en Ligue 1 et renforcer un effectif qui a montré des lacunes évidentes à certains postes tandis que pour le Qatar, l'objectif est également de monter une équipe en mesure de remporter la Ligue des Champions avant la Coupe du monde 2022 qui aura lieu sur ses terres. Par conséquent, Leonardo est déjà actif sur le mercato puisque l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum semble imminente tandis que le transfert d'Achraf Hakimi est également en excellente voie pour une somme comprise entre 60 et 70M€. Cela démontre les ambitions importantes du PSG et surtout la volonté du Qatar de frapper fort après quelques saisons en autogestion. Et Nasser Al-Khelaïfi confirme la tendance.

Le PSG va être actif cet été

En effet, dans une interview accordée à L'Equipe , le président du PSG a confirmé que cela devrait bouger à Paris cet été : « (Vous avez réussi votre plus grand coup en matière de transferts en 2017 avec Neymar et Mbappé. Comment passer un cap supplémentaire aujourd'hui ?) Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. (Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ?) On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été ». Le message a le mérite d'être clair.

«Tous les grands joueurs veulent venir au PSG»