Mercato - PSG : Karim Benzema, l'ennemi n°1 d'Al-Khelaïfi pour Mbappé ?

Publié le 7 juin 2021 à 13h15 par A.D.

Alors qu'il sera libre le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. En effet, le Real Madrid voudrait profiter de la situation contractuelle du Français pour le récupérer lors du prochain mercato estival. Et pour obtenir gain de cause, Florentino Pérez aurait monté une stratégie bien ficelée. Un plan dont ferait partie Karim Benzema.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé reste une énigme. Et pourtant Nasser Al-Khelaïfi n'a aucun doute quant au futur de son numéro 7, qui sera en fin de contrat le 30 juin. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », a déclaré le président du PSG lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce dimanche soir.

Le Real Madrid compte sur Karim Benzema pour Kylian Mbappé