Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au cœur d'une énorme révolution du projet QSI !

Publié le 7 juin 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors que la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, qui prend fin en juin 2022, n'est toujours pas bouclée, du côté de Doha, l'inquiétude se fait ressentir. Et si la situation n'évolue pas, l'état-major du PSG semble prêt à réaliser d'énormes changements en interne afin de convaincre son attaquant de rester.

Visiblement actif sur le mercato puisque Georginio Wijnaldum ainsi qu'Achraf Hakimi sont bien partis pour rejoindre le PSG, Leonardo a toutefois un autre objectif majeur cet été : la prolongation de Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022, et s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an. Mais pour le moment, Nasser Al-Khelaïfi semble assez confiant. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », assurait le président du PSG dans une interview accordée à L'Equipe . Et pourtant, en coulisses, le club de la capitale semble un peu moins serein.

Leonardo joue son poste avec la prolongation de Mbappé

En effet, selon les informations du Parisien , du côté de Doha, l'impatience se fait ressentir concernant la prolongation de Kylian Mbappé qui est un objectif primordial. En effet, il paraît impossible pour le Qatar de laisser filer son attaquant, surtout pas libre, alors que l'année 2022 s'annonce cruciale avec notamment l'organisation de la Coupe du monde sur ses terres. Dans cette optique, la prolongation de Kylian Mbappé apparaît comme un enjeu stratégique et Leonardo est donc attendu au tournant dans ce dossier. Si le directeur sportif du PSG ne parvient pas à boucler ce dossier et met en danger l'avenir de l'attaquant français à Paris, ses jours seront plus que jamais comptés au sein du club de la capitale. Malgré tout, dans les colonnes de L'Equipe , Nasser Al-Khelaïfi a toutefois encensé Leonardo : « Leo a fait un travail fantastique depuis deux ans, malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait (...) il aime le club et il a initié le projet avec nous. J’ai beaucoup de chance d’avoir un directeur sportif comme lui. » Reste à savoir si les mots seront les mêmes dans le cas où Kylian Mbappé ne prolongeait pas son contrat...

Doha songe à Campos pour convaincre Mbappé