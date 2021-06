Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare un coup de tonnerre avec Leonardo!

Publié le 7 juin 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 7 juin 2021 à 9h50

Comme révélé ces dernières semaines, la situation de Leonardo serait de plus en plus tendu en interne et son comportement crisperait Doha. Un départ du directeur sportif du PSG ne serait pas à exclure.

Après une saison compliquée marquée notamment par la perte du titre en Ligue 1 face au LOSC, mais également une demi-finale de Ligue des Champions, le PSG se tourne vers son mercato. Et Leonardo semble déjà sur tous les fronts. Très actif en coulisses, le directeur sportif parisien semble proche de boucler l'arrivée de Georginio Wijnaldum, libre, en provenance de Liverpool. Ces derniers jours, les noms de Gianluigi Donnarumma ainsi qu'Achraf Hakimi reviennent également avec insistance. Et pourtant, l'avenir de Leonardo s'inscrirait bel et bien en pointillés au PSG.

Leonardo sur le départ ?