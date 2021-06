Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Ça bouge en coulisse pour Raphaël Varane !

Publié le 7 juin 2021 à 7h00 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane intéresse un grand nombre de clubs, dont le PSG.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce riche en rebondissements. Les propriétaires du club semblent déterminés à investir gros sur le recrutement, afin de mettre toutes les armes de leur côté dans la quête de la Ligue des Champions. Leonardo travaillerait donc sur plusieurs dossiers, dont celui lié à Raphaël Varane. Il faut dire que le défenseur français n’a plus qu’un an de contrat avec le Real Madrid et une prolongation semble se compromettre. Le PSG n’est toutefois pas seul, puisque Varane plairait tout particulièrement à Manchester United.

Manchester United offre 12M€ par à Varane