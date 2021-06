Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti est validé par une star du vestiaire !

Publié le 7 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur la nomination de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Karim Benzema se réjouit du retour du technicien italien.

« Merci frérot pour tout ce que tu m'as apporté tant sur le plan collectif que personnel. Je suis fier et honoré d'avoir pu avancer et grandir auprès de l'homme que tu es ». Ce message est signé Karim Benzema et était adressé à Zinedine Zidane qui a finalement décidé de quitter le Real Madrid. Le technicien français a été remplacé par Carlo Ancelotti. Un choix qui plaît à l'ancien Lyonnais.

Benzema se réjouit pour Ancelotti