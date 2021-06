Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle piste inattendue activée par Sampaoli !

Publié le 7 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête de renforts pour pallier les nombreux départs qui s’annoncent à l’OM, Jorge Sampaoli songe désormais à l’une de ses anciens protégés de l’Atlético Mineiro pour cet été.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM s’apprête à vivre un mercato estival très mouvementé avec plusieurs grosses ventes d’ores et déjà programmées par la direction du club phocéen. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car, le robuste défenseur central croate, que Jorge Sampaoli cherchera donc logiquement à remplacer par un nouveau renfort cet été. Et l’entraîneur de l’OM a déjà sa petite idée sur l’identité de son successeur…

Junior Alonso pisté par l’OM

En effet, comme l’a annoncé le média argentin Bola Vip, Sampaoli aurait des vues sur Junior Alonso (28 ans), un profil qu’il connaît particulièrement bien puisqu’il l’avait dirigé ces derniers mois à l’Atlético Mineiro avant de débarquer à l’OM en février dernier. Déjà passé en Ligue 1 dans les rangs du LOSC, entre 2017 et 2020, Junior Alonso pourrait donc faire son retour dans l’Hexagone avec Sampaoli.