Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros dossier abandonné par Jorge Sampaoli ?

Publié le 6 juin 2021 à 20h10 par A.C.

Ancien joueur de Jorge Sampaoli avec le Chili, Arturo Vidal pourrait bien rebondir à l’Olympique de Marseille. Mais encore faut-il que les Phocéens soient encore intéressés...

Alors que l’on s’apprête à accueillir Gerson, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le10sport.com, l’Olympique de Marseille ne devrait pas s’arrêter là. Voilà plusieurs mois que la piste menant à Arturo Vidal est évoquée pour l’OM. Il faut dire que le Chilien connait très bien Jorge Sampaoli et sa place à l’Inter est plus que jamais menacée, après le départ de son mentor Antonio Conte. Pourtant, son salaire de 6,5M€ net par an semble effrayer l’OM pour le moment.

Vidal sera libéré par l’Inter, mais...