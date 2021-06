Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La colère de Florentino Pérez contre Zinedine Zidane !

Publié le 7 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Bien qu’il avait encore un an de contrat, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Et alors que le Français a dit ce qu’il avait sur le coeur dans la presse espagnole, au sein de la Casa Blanca, on n’aurait pas apprécié.

Au Real Madrid, Zinedine Zidane n’en pouvait plus et c’est pour ça qu’il a décidé de faire ses valises. Un malaise que le Français avait d’ailleurs bien exprimé à l’occasion d’une lettre ouverte publiée dans AS . « Je pars car je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne me donne plus le soutien pour construire quelque chose à moyen et long terme. Je connais le football et l’exigence d’un club comme Madrid, je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois partir. Mais ici, on a oublié une chose très importante, on a oublié tout ce que j’ai construit », a notamment lâché Zidane.

Une sortie qui passe mal…