Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack de Pochettino lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 7 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de la formation parisienne, El Chadaille Bitshiabu a envoyé un signal très fort concernant sa situation.

Issu du centre de formation du PSG, El Chadaille Bitshiabu fait partie des grands espoirs du club de la capitale. Du haut de ses 16 ans, l'imposant défenseur central est promis a un grand avenir et le PSG a conscience d'avoir dans son effectif un jeune très prometteur. D'ailleurs, El Chadaille Bitshiabu s'entraîne régulièrement avec les professionnels et pourrait être inclus dans la rotation la saison prochaine. Interrogé sur sa situation, il se réjouit d'ailleurs de pouvoir évoluer avec de tels joueurs.

«C’est une opportunité pour moi de pouvoir progresser»