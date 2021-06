Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va devoir gérer une grande menace !

Publié le 7 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il s’est totalement relancé ces six derniers mois sous le maillot de l’OM, Arkadiusz Milik figure plus que jamais sur les tablettes de la Juventus, et Pablo Longoria va devoir gérer cet épineux dossier.

Recruté par l’OM en janvier dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Arkadiusz Milik s’est rapidement imposé comme un élément indispensable du club phocéen. À tel point que le buteur polonais, auteur de 9 buts en 15 matchs de Ligue 1, aurait retrouvé une grosse cote sur le marché des transferts, et la Juventus continuerait d’ailleurs de faire les yeux doux à Milik.

La Juve ne lâche pas Milik

Comme l’a annoncé le Corriere dello Sport dimanche, la direction du club bianconero envisagerait de revenir à la charge très prochainement pour Arkadiusz Milik, l’avenir de Cristiano Ronaldo étant encore très incertain. Reste donc à savoir si Pablo Longoria, le président de l’OM, parviendra à retenir son buteur…