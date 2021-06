Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur Kylian Mbappé !

Publié le 7 juin 2021 à 9h10 par La rédaction

Travaillant sur le dossier depuis de nombreux mois maintenant, Florentino Pérez espère recruter Kylian Mbappé cet été. Le président madrilène ne concentrerait ses efforts plus que sur la star du PSG désormais.

La grande priorité du mercato du Real Madrid reste Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022, l’attaquant du PSG n’a toujours prolongé. Le club de la capitale pourrait donc envisager une vente cet été si aucun accord n’est trouvé afin d’éviter de perdre une grosse rentrée d’argent lorsque le joueur quittera la formation parisienne libre de tout engagement. De son côté, Florentino Pérez a des vues sur l’international tricolore depuis de nombreux mois, voire années maintenant. Mais alors qu’il a déjà enregistré l’arrivée de David Alaba en défense, le président madrilène tenterait le tout pour le tout pour le joueur de 22 ans.

Mbappé ou rien cet été pour le Real Madrid