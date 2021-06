Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'opération grand ménage de Laporta est lancée

Publié le 7 juin 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Pour renflouer les caisses du FC Barcelone, Joan Laporta pourrait se débarrasser d'une pluie de joueurs lors du mercato estival, dont Ousmane Dembélé, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Sergi Roberto. Dans cette optique, le président du Barça aurait programmé une série de rendez-vous avec les représentants des joueurs concernés pour trouver un terrain d'entente.

La crise liée au coronavirus a frappé de plein fouet les caisses du FC Barcelone. Tout juste arrivé au Barça, Joan Laporta doit s'adapter et trouver le moyen de renforcer son équipe sans porter préjudice à l'équilibre budgétaire du club. Avec les arrivées libres et gratuites de Sergio Agüero et d'Eric Garcia, Joan Laporta a réalisé d'excellents coups à prix mini. Toutefois, il serait contraint de faire un grand ménage dans son effectif pour alléger la masse salariale du FC Barcelone. Dans cette optique, Joan Laporta aurait déjà identifié les éléments susceptibles de quitter le Barça cet été. Et selon les informations de Mundo Deportivo , le président du FC Barcelone aurait prévu de rencontrer les agents de ces joueurs cette semaine.

Samuel Umtiti bientôt libéré par le Barça ?

Comme l'a indiqué Mundo Deportivo , Joan Laporta aurait décidé de convoquer les représentants de tous les joueurs concernés par un possible départ cet été. En fin de contrat le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé aurait des chances de quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Pour ne pas voir son attaquant français partir librement dans un an, Joan Laporta prévoirait de le placer sur le marché cet été s'il ne prolonge pas très vite. D'ailleurs, le président du Barça craindrait déjà le pire pour Ousmane Dembélé car il redouterait qu'un pré-contrat ait déjà été signé avec la Juventus. En plus d'Ousmane Dembélé, deux autres Français pourraient prendre la porte cet été. Il s'agirait de Clément Lenglet et de Samuel Umtiti. D'une part, celui qui disputera l'Euro cet été avec les Bleus de Didier Deschamps pourrait prendre le large dans les prochains mois en cas de bonne offre ou s'il peut débloquer une opération XXL en étant inclus dans la transaction. D'autre part, le champion du monde 2018 aurait les idées plus claires quant à son avenir. En effet, le Barça ne compterait plus du tout sur lui et pourrait même le libérer de son contrat malgré un engagement qui court jusqu'au 30 juin 2023.

Direction l'Italie pour Junior Firpo ?